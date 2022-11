Gamla myndin: Loftpúðaskip

Gefum Óskari Pétri orðið: Sumarið 1972 voru þau Mouth og MacNeal mest spiluð á vinsældarlistum útvarpsstöðva um heim allan með lagið How do you do, skákmót aldarinnar, þeirra Spasskys og Fischers var haldið í Laugardagshöll, mótið sem Freysteinn Þorbergsson hafði barist fyrir að fá til Íslands og fékk.

Ólympíuleikarnir voru haldnir í Munchen, Íþróttfélagið Þór hélt Þjóðhátíð Vestmannaeyja og ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar færði fiskveiðilögsöguna í 50 sml. um haustið. Sumarið 1972 var síðasta sumarið fyrir gos.

Loftpúðaskip hafði verið í siglingum milli Vestmannaeyja og Bakkafjöru í ágúst 1967 en það var SRN 6 og síðar í þessum mánuði sigldi það milli Akranes og Reykjavíkur.

Sumarið 1972 smíðaði Halldór Bjarni Árnason flugmaður, loftpúðaskip eða svifskip í bílskúrnum í Skála eða Litla Hlaðbæ eins og húsið var oftast kallað. Halldór sigldi skipi sínu á túninu við Vilpu, sem reyndar hafði verið þurrkuð upp nokkru áður. Á myndunum má sjá húsin fv. Eystri Oddstaðir og Oddstaðir, Einland, eystri og vestari Búastaðir th. sem öll hurfu undir Eldfell í gosinu.

Halldór hafði nokkrum árum áður smíðað gyrocopter (þyrlu) og notað á hana sama mótor og var á loftpúðaskipinu. Þetta var Mac Gulack mótor 90 hestöfl að stærð. Ég man að það var óskaplegur hávaði í mótornum þannig að þegar Halldór fór út að æfa sig á skipi sínu dró að margmenni til að fylgjast með.

Fyrst gerði Halldór tilraun með að gera loftpúðaskip úr venjulegum björgunarbát. Siggi í Svanhól hafði gefið honum björgunarbát úr mótorbátnum Björn riddara VE 127, sú tilraun heppnaðist ekki.

Halldór notaði enga teikningu þegar hann smíðaði þetta skip, notaði aðeins hugmyndaraflið og smíðaði það úr krossvið. Tvö önnur loftpúðaskip smíðaði hann í Hafnafirði upp úr aldamótunum, á þeim skipum notaði Halldór mótora úr snjósleðum. Sumarið 2003 sigldi hann frá Bakkafjöru til Eyja á skipi sínu og til baka aftur. Þessi skip voru lengri en það sem hann smíðaði fyrir gos og hann var með stýrihús á þeim, þar sem mikið pus var þegar siglt var á sjónum.

Þegar gosið byrjaði bjargaði Halldór mótornum en var ekkert að hafa fyrir því að bjarga loftpúðaskipinu en það fór undir vikurskriðu úr Eldfelli. Skipin tvö sem hann smíðaði í Hafnafirði enduðu á haugunum.

Þegar maður skoðar þessar myndir sem ég tók sumarið 1972, slær það mig hvað Helgafellið var illa farið gróðurfarslega, mikið uppfok var í fellinu. Í dag er gróðurinn mikið betri og uppgræðsla tókst vel eftir gos. Þrátt fyrir þetta kom ungur maður hingað fyrir nokkrum árum og reyndi að segja okkur að Helgafellið hafi aldrei litið jafn illa út og það gerði á þeim tíma sem hann var hér.

