Bjartey Ósk sigurvegari í friðarveggspjaldakeppni Lions á Íslandi

Alls tóku 34 nemendur úr þessum bekkjardeildum þátt í keppninni og var þema verkefnisins ,,We are all Connected ,, eða Við erum öll tengd. Áttu þátttakendur að sjá fyrir sér, kanna og tjá sig sjónrænt um þessar tengingar.

Margar frábærar myndir komu frá nemendum og valdi 5 manna dómnefnd einróma mynd Bjarteyjar Óskar Sæþórsdóttur úr 7. bekk GRV sem framlag skólans. Bjartey Ósk túlkaði öll atriði mannlegrar tengingar ákaflega vel og myndin öll frábærlega vel unnin og útfærð. Myndin var síðan send áfram í næstu umferð , þar sem 16 skólar á landinu kepptust um að fá að senda framlag Íslands í alþjóðakeppnina.

Myndin hennar Bjarteyjar Óskar sló rækilega í gegn og var einróma valin sem framlag Íslands og erum við í Lionsklúbbi Vestmannaeyja ákaflega stoltir af þessu flotta framlagi okkar Eyjamanna í keppnina.

Vinningshafinn í alþjóðakeppninni kemur frá Slóveníu og er 13 ára stúlka að nafni Anja Ro Zen og er styrkt af af lionsklúbbnum Slóvenj Gradec.

Síðastliðinn miðvikudag bauð Lionsklúbbur Vestmannaeyja öllum þátttakendum GRV í keppninni í gott pizzupartý á 900 Grillhús sem heppnaðist frábærlega og gaman fyrir krakkana að koma öll saman. Þar var öllum veitt viðurkenningarsköl fyrir þátttökuna og Bjartey Ósk Sæþórsdóttir fékk afhent afreksverðlaun Lions sem var stór og mikil listaverkabók með 147 verkum eftir þekkta íslenska listamenn.

Finnur teiknikennari áritaði bókina með kveðju og þökkum fyrir glæsilegt framtak vinningshafans og gaf Finnur okkur lionsmönnum vinnu sína. Lionsklúbbur Vestmannaeyja vill koma fram þakklæti til allra þeirra sem komu að þessu verkefni og hvetur sem flesta nemendur GRV að taka þátt í verkefninu á næsta ári. Við vorum svo sannarlega nálægt vinningssætinu í ár með frábæru listaverki Bjarteyjar Óskar.

Gleðilegt sumar!

Sigmar Georgsson form. vekefnanefndar L.V.