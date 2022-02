Öskudagsskemmtun færð yfir á þriðjudag

Dagskrá öskudags í skólanum færist og verslanir í bænum taka á móti nemendum á morgun, þriðjudag í staðin, segir í tilkynningu frá GRV.

Frístundaverið verður þá lokað á morgun þriðjudag (vegna starfsdags) og opið á miðvikudaginn.

Due to a very bad weather forecast on Wednesday, Ash Wednesday entertainment will be moved from Wednesday to Tuesday.

The program for Ash Wednesday at the school will be tomoorow and shops in the town will receive students tomorrow Tuesday instead.

Frístund will then be closed tomorrow Tuesday (due to a working day) and open on Wednesday.