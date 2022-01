Bólusett á morgun eftir nýju fyrirkomulagi

Á morgun, miðvikudaginn 19. janúar 2022 verður bólusett með Pfizer á heilsugæslustöðinni í Vestmannaeyjum. Skráning er í síma 432-2500.

Þetta fyrirkomulag er ætlað fyrir:

Börn 12 ára og eldri sem ekki eru fullbólusett - athugið að börn 12 – 15 ára fá ekki örvunarskammt . Börn verða að mæta með foreldra/forráðamanni

Þá sem ekki eru fullbólusettir, hafa fengið enga eða 1 bólusetningu

Alla 16 ára og eldri sem óska eftir örvunarbólusetningu, en 5 mánuðir verða að hafa liðið frá síðustu bólusetningu • Alla sem voru bólusettir með Janssen og eiga eftir að fá pfizer sem örvunarskammt .

Þá sem fengið hafa covid og kjósa að fá örvunarskammt með pfizer. Athugið að 3 mánuðir verða að hafa liðið frá veikindum að örvunarskammti.

ATHUGIÐ!

Ekki verða send út strikamerki.

Að minnsta kosti ½ mánuður verður að líða á milli covid bólusetningar og annara bólusetninga.

Hér mæta ekki börn yngri en 12 ára, þau þurfa barna-Pfizer skammt sem er veikari en það sem er í boði 19. janúar.

