Breyttir tímar í sýnatökum á HSU-Vestmannaeyjum

Ákveðið hefur verið að breyta sýnatökum vegna covid í Vestmannaeyjum frá og með 3ja janúar. Staðsetning verður óbreytt. Athugið að skrá þarf sýnatöku í Heilsuveru og fá strikamerki fyrir komu. Athugið að hafir þú ekki rafræn skilríki getur þú hringt á heilsugæslu og skráð þig í sýnatöku. 4322500, segir í tilkynningu frá HSU.

Sýnatökur

Kl 9:30 virka daga; PCR sýni. Fyrir fólk með einkenni og þá sem útskrifast úr sóttkví.

KL 11:00 virka daga; hraðpróf

Að auki verða tekin PCR sýni 02.01 kl 9:30.

Mikið álag er nú á rakningarteymi og covid göngudeild og viljum hvetja fólk til að sýna biðlund, sinna persónulegum sóttvörnum og haga sér eins og sé í sóttkví meðan beðið er eftir niðurstöðum úr sýnatökum sem gætu hugsanlega leitt til sóttkvíar eða einangrunar einstaklingsins.

As from Monday 3th og january new appointment times will be for covid tests in Vestmannaeyjar. Location is the same.

Notice that it is necessary to register in Heilsuvera and get a bar code before testing. If you don´t have access to Heilsuvera you can call the Health care and register. 4322500

Covid tests

At 9:30 on weekdays , PCR, for those with symtons and those discharging from quarantine

At 11:00 on weekdays, rapid tests

In addition PCR testing will be ; 02.01 at 9:30

As for now there is high work load in the Tracing team and the Covid outpatient department of LSH people are asked to show patience, attend to personal infedtional control and act as they are in quarantine while waiting for results that could result in quarantine or isolation .