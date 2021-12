Bjartey Ósk sigurvegari í friðarveggspjaldakeppni Lions

Þema fyrir árið 2021-2022 er We Are All Connected eða Við erum öll tengd, segir í frétt á vefsíðu GRV.

Á tímum heimsfaraldurs fögnum við öllu sem tengir okkur saman. Tengir okkur hvort öðru-samfélaginu og okkur öll hvar sem við erum í heiminum. Á þessu ári bjóðum við ungu fólki að sjá fyrir sér, kanna og tjá sig sjónrænt um þessar tengingar.

Dómnefnd á vegum Lionsklúbbsins í Vestmannaeyjum valdi mynd Bjarteyjar Óskar Sæþórsdóttur úr 7. bekk sem framlag skólans. Sú mynd var send áfram í næstu umferð þar sem 16 skólar kepptust um að fá að senda framlag Íslands í alþjóðakeppnina.

Myndin hennar Bjarteyjar Óskar var valin sem framlag Íslands. Erum við í GRV stolt af þessu flotta framlagi okkar í keppnina, segir í fréttinni.