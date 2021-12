Dagatal fyrir bragðlaukana: Mini nautakjöts Empanadas frá Panama

Ein uppskrift á dag mun birtast á facebook síðunni og tilvalið fyrir nýungagjarna sælkera að prófa sig áfram með jólauppskriftir frá Rúmeníu, Þýskalandi, Hollandi, Spáni, Portúgal og Póllandi svo eitthvað sé nefnt. Einnig munu birtast 2 gamlar og góðar frá Íslandi. Uppskriftirnar verða birtar bæði á ensku og íslensku svo að sem flestir geti notið þeirra.

Day 11/ Dagur 11- Melissa Moran - Panama

Mini nautakjöts Empanadas frá Panama

Hráefni

Deig:

2 stór egg (létt þeytt)

1 tsk hvítt edik

1 tsk salt

1 stafur ósaltað smjör (skorið í litla bita og kælt)

2 bollar hveiti

60 ml þurrt hvítvín

1 matskeið sykur

Fylling:

115 gr nautahakk

Salt og nýmalaður pipar

1 matskeið jurtaolía

60 ml kjúklingakraftur (eða natríumsnautt seyði)

60 gr saxaðir tómatar með fræhreinsun

½ tsk achiote fræ (einnig kölluð annatto fræ)

2 matskeiðar saxað kóríander

1 lítill laukur (fínt skorinn)

1 hvítlauksrif (hakkað)

Jurtaolía til steikingar

½ matskeið tómatmauk

60 gr smátt skorin rauð paprika

Leiðbeiningar

Skref 1

Blandið hveitinu saman við sykur og salti í matvinnsluvél. Bætið smjörinu út í og blandið þar til blandan líkist grófu mjöli. Þeytið eggin með víni og ediki og dreypið hveitiblöndunni yfir. Púlsaðu þar til deigið bara kemur saman. Hnoðið deigið varlega á létt hveitistráðu vinnuborði þar til það er slétt. Vefjið deigið inn í plast og kælið þar til það er stíft, um 1 klst.

Skref 2

Hitið olíuna á meðalstórri pönnu. Bætið annatto fræjunum út í og eldið við hæfilega háan hita þar til fræin dökkna og olían er appelsínugul, um það bil 1 mínútu. Fleygðu fræunum. Bætið nautahakkinu á pönnuna og eldið, brjótið kjötið í sundur með tréskeið, þar til ekkert bleikt er eftir, um það bil 3 mínútur. Bætið hvítlauknum, lauknum og paprikunni út í og eldið við vægan hita þar til laukurinn er mýktur, um það bil 5 mínútur. Bætið tómötunum, tómatmaukinu og kjúklingakraftinum út í og látið malla við vægan hita þar til vökvinn hefur næstum gufað upp, um það bil 3 mínútur. Hrærið kóríander út í og kryddið með salti og pipar. Látið kólna.

Skref 3

Fletjið deigið út 3mm þykkt á ríkulega hveitistráðu vinnuborði. Með 7cm kringlóttu kexskera skaltu stimpla út eins margar umferðir og mögulegt er (þú ættir að hafa um 24). Rúllaðu deigleifunum aftur og stimplaðu út fleiri umferðir ef mögulegt er. Penslið umfram hveiti af hringjunum. Unnið er með 1 umferð í einu og afganginum haldið með plastfilmu, búið til empanadas: Setjið 2 teskeiðar af fyllingunni á aðra hlið deighringsins. Brjótið deigið yfir til að umlykja fyllinguna og krumpið brúnirnar með gaffli til að loka. Hyljið með plastfilmu á meðan þið myndið afganginn af empanadas.

Skref 4

Hitið ofninn í 350°. Hitið 3cm af olíu í 350° í djúpri pönnu. Steikið 4 empanadas í einu, snúið einu sinni, þar til þær eru brúnar og stökkar, 2 mínútur. Tæmið á pappírshandklæði og setjið yfir á ofnplötu. Þegar allar empanadas hafa verið steiktar skaltu hita þær aftur í ofni og bera fram.

Mini Panamanian Beef Empanadas

Ingredients

Dough:

2 large eggs (lightly beaten)

1 teaspoon white vinegar

1 teaspoon salt

1 stick unsalted butter (cut into small pieces and chilled)

2 cups all-purpose flour

60 ml dry white wine

1 tablespoon sugar

Filling:

115gr ground beef

Salt and freshly ground pepper

1 tablespoon vegetable oil

60 ml chicken stock (or low-sodium broth)

60 gr chopped, seeded tomato

½ teaspoon achiote seeds (also called annatto seeds)

2 tablespoons chopped cilantro

1 small onion (finely diced)

1 garlic clove (minced)

Vegetable oil for frying

½ tablespoon tomato paste

60 gr finely diced red bell pepper

Directions

Step 1

In a food processor, pulse the flour with the sugar and salt. Add the butter and pulse until the mixture resembles coarse meal. Beat the eggs with the wine and vinegar and drizzle over the flour mixture. Pulse until the dough just comes together. On a lightly floured work surface, gently knead the dough until smooth. Wrap the dough in plastic and refrigerate until firm, about 1 hour.

Step 2

In a medium skillet, heat the oil. Add the achiote seeds and cook over moderately high heat until the seeds darken and the oil is orange, about 1 minute. Discard the seeds. Add the ground beef to the skillet and cook, breaking up the meat with a wooden spoon, until no pink remains, about 3 minutes. Add the garlic, onion and bell pepper and cook over moderate heat until the onion is softened, about 5 minutes. Add the tomato, tomato paste and chicken stock and simmer over moderate heat until the liquid has nearly evaporated, about 3 minutes. Stir in the cilantro and season with salt and pepper. Let cool.

Step 3

On a generously floured work surface, roll out the dough 1/8 inch thick. With a 3-inch round biscuit cutter, stamp out as many rounds as possible (you should have about 24). Reroll the dough scraps and stamp out additional rounds if possible. Brush the excess flour off the rounds. Working with 1 round at a time and keeping the rest covered with plastic wrap, form the empanadas: Spoon 2 teaspoons of the filling on one side of the dough round. Fold the dough over to enclose the filling and crimp the edges with a fork to seal. Cover with plastic wrap while you form the remaining empanadas.

Step 4

Preheat the oven to 350°. In a deep skillet, heat 1/2 inch of oil to 350°. Fry 4 empanadas at a time, turning once, until browned and crisp, 2 minutes. Drain on paper towels and transfer to a baking sheet. When all of the empanadas have been fried, reheat them in the oven and serve.