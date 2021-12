Dagatal fyrir bragðlaukana: Karamelluhúðuð fræ frá Rússlandi

Advent calendar/Jóladagatal (english below)

Day 8 / Dagur 8 - Angelika Dedukh- Russia/ Rússland

Karamelluhúðuð fræ (kozinaki) frá Rússlandi

Kozinaki voru seld víða á tímum Sovétríkjanna, en þrátt fyrir það vildi fólk frekar búa þau til heima - það var ódýrara og hollara.

Hráefni:

3 bolla af sólblómafræjum

3 bollar af valhnetum eða hnetum

1 ½ bolli af hunangi

½ bolli af sykur

Aðferð:

1. Saxið valhnetur eða hnetur smátt, ristið með afhýddum fræjum á þurri pönnu.

2. Blandið saman sykri og hunangi og hitið, blandið saman þar til sykur leysist upp. Hellið þurrefnunum í hunangssírópið og látið sjóða í 1 mínútu og hrærið stöðugt í.

3. Setjið blönduna á smjörpappír og sléttið og kælið. Skerið í bita og látið kozinaki harðna alveg.

Verði þér að góðu!



Caramel coated seeds (Kozinaki) from Russia/

Kozinakis were widely sold in the times of the Soviet Union, but despite of that people wanted to make them at home – it was cheaper and healthier.

Ingredients:

3 cups sunflower seeds

3 cups walnuts or nuts

1 ½ cup honey

½ cup sugar

Method:

1. Put walnuts or nuts in a food processor, then put on a hot, dry pan with the seeds and roast.

2. Mix sugar and honey, until sugar has dissolved. Pour the seeds and nuts into the honeymix and let boil for 1 minute and stir constantly.

3. Pour the mix onto a baking sheet, flatten and let cool. Cut up to pieces and let the kozinaki harden completely.

Bon apetit!