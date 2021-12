Dagatal fyrir bragðlaukana: Hrísgrjón með dúfubaunum og kókósmjólk

Ein uppskrift á dag mun birtast á facebook síðunni og tilvalið fyrir nýungagjarna sælkera að prófa sig áfram með jólauppskriftir frá Rúmeníu, Þýskalandi, Hollandi, Spáni, Portúgal og Póllandi svo eitthvað sé nefnt. Einnig munu birtast 2 gamlar og góðar frá Íslandi. Uppskriftirnar verða birtar bæði á ensku og íslensku svo að sem flestir geti notið þeirra.

Advent calendar/Jóladagatal (english below)

Day 2/ Dagur 2 - Melissa Moran - Panama

Rice with Pigeon peas and coconut/Hrísgrjón með dúfubaunum og kókósmjólk.

Íslenska:

Hrísgrjón með dúfubaunum og kókósmjólk

Hráefni:

Hrísgrjón

Ferskar dúfubaunir (fjólubláar, helst)

sætar paprikur

olía

laukur

Kóríander ferskt

hvítlaukur, saxaður

dósir af kókosmjólk

salt

svartur pipar

Aðferð:

Til að byrja á undirbúningi hrísgrjónanna með dúfubaunum og kókoshnetu ætlum við að útbúa hráefnið fyrir steikingu. Skerið laukinn og sætar paprikur í teninga. Saxíð kóríander þunnt.

Við ætlum að elda dúfubaunirnar þar til þær eru al dente. Til þess skaltu hita pott yfir meðalhita, setja olíuna og láta hana hitna. Bætið lauknum út í og steikið í 2 mínútur. Bætið næst hvítlauknum, paprikunni, kóríander út í og steikið í um það bil 2 mínútur í viðbót eða þar til laukurinn er orðinn mjúkur.

Bætið svo dúfubaunum út í og steikið í 6 mínútur til viðbótar. Þegar tíminn er liðinn, bætið þá 1,5 bolla af vatni út í og látið sjóða þar til dúfubaunirnar eru mjúkar en brotna ekki niður. Þetta tekur um 15 mínútur.

Næst skaltu bæta við hrísgrjónum, kókosmjólk, salti, svörtum pipar og hálfum bolla af vatni til að hylja hrísgrjónin og dúfubaunirnar. Blandið öllu saman og setjið lok á pottinn. Eldið í lokuðum potti við lágan hita þar til hrísgrjónin eru tilbúin eftir um það bil 30 mínútur.

Hrísgrjónin með dúfubaunum og kókoshnetu má bera fram með dýrindis kalkúni eins og mamma þín gerir eða jólaskinku ömmu þinnar. Ef þú hefur ekki mikinn tíma til að gera eitthvað af þessum valkostum geturðu líka búið til fylltan kjúkling. Eða þú getur jafnvel útbúið svínakótilettur eða jafnvel steiktan fisk.

Ingredients:

Rice

Fresh pigeon peas (purple, preferably)

sweet peppers

oil

onion

coriander fresh

garlic, chopped

cans of coconut milk

salt

black pepper

Method:

To begin with the preparation of the rice with pigeon peas and coconut, we are going to prepare the ingredients for the stir-fry.

Dice the onion and sweet pepper. Slice coriander thinly.

We are going to cook the pigeon peas until they are al dente. For this, heat a pot over medium heat, place the oil and let it heat up. Add the onion and sauté for 2 minutes. Next add the garlic, sweet peppers, coriander leaves and sauté for about 2 more minutes or until the onions are soft.

Then add the pigeon peas and sauté for an additional 6 minutes.

Once the time has passed, add 1.5 cups of water and let it cook until the pigeon peas are soft, but do not break down. This takes around 15 minutes.

Next, add the rice, coconut milk, salt, black pepper and a half cup of water to cover the rice and pigeon peas. Mix everything and cover the pot. Cook covered over low heat until the rice is ready in about 30 minutes.

The rice with pigeon peas and coconut can be served with the delicious turkey like your mother makes or your Grandmother’s Christmas ham. If you do not have much time to do any of those options, you can also make a stuffed chicken. Or you can even prepare delicious pork chop or even a fried fish.