Dagatal fyrir bragðlaukana - myndband

Ein uppskrift á dag mun birtast á facebook síðunni og tilvalið fyrir nýungagjarna sælkera að prófa sig áfram með jólauppskriftir frá Rúmeníu, Þýskalandi, Hollandi, Spáni, Portúgal og Póllandi svo eitthvað sé nefnt. Einnig munu birtast 2 gamlar og góðar frá Íslandi. Uppskriftirnar verða birtar bæði á ensku og íslensku svo að sem flestir geti notið þeirra.

For the dough we need :

To pencil over the bread before baking: a yolk with a little honey.

It will go the the oven for 1 hour at a preheated oven at 170 degrees celsius.