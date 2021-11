Safnahelgin hefst á morgun

Hér að neðan má sjá dagskrána sem stendur yfir til Sunnudags. Einnig má sjá dagskrána á ensku og pólsku þar fyrir neðan.

Safnahelgin 4.-7. nóvember 2021

Fimmtudagur 4. nóv.

13:30-15:30 Safnahús. Elstu myndir Ljósmyndasafnsins dregnar fram í tilefni Safnahelgar, í bland við nýrri myndir.

17:00 Stafkirkja. Setning Safnahelgar 2021. Sr. Guðmundur Örn Jónsson og Kristín Jóhannsdóttir. Magnús R. Einarsson flytur tónlistaratriði.

19:00-21:00 Safnahús. Opnun sýningarinnar Íslenska lopapeysan, uppruni – saga – hönnun. Í kjölfar opnunarinnar verður boðið upp á leiðsögn í lopapeysuprjóni fyrir byrjendur jafnt sem lengra komna.

Föstudagur 5. nóv.

16:00-17:00 Fab Lab – Ægisgötu 2, 3. hæð. Opið hús. Gestum og gangandi boðið að skoða nýja aðstöðu í Fab Lab-smiðjunni undir leiðsögn Frosta Gíslasonar verkefnisstjóra.

16:00-18:00 Fiskiðjan. Opnun sýningarinnar Ljóðræn list að vetri á 3. hæð að Ægisgötu 2. Um er að ræða samsýningu 26 félagsmanna í Lista- og menningarfélagi Vestmannaeyja. Sýningin er sölusýning.

17:00 Sjóminjasafn Þórðar Rafns á Flötum. ,,Saga af manni og bát“

Kristín Ástgeirsdóttir fjallar um Óla í Bæ – Ólaf Ástgeirsson. Kristinn R. Ólafsson leggur orð í belg eftir vefleiðum frá Spáni. Marinó Sigursteinsson segir frá leiðangri nokkurra félaga, sem nýlega sóttu mögulega eina varðveitta bátinn sem enn lifir af smíði Óla, til Vopnafjarðar.

20:30 Eldheimar. Sólveig Pálsdóttir rithöfundur les og kynnir nýja, æsispennandi glæpasögu sína, Skaði, sem gerist í Vestmannaeyjum.

Gísli Matthías Auðunsson stjörnukokkur kynnir nýútkomna bók sína, Slippurinn, uppskriftir og sagan á bak við Slippævintýrið.

Óvænt tónlistaratriði og léttar veitingar.

Laugardagur 6. nóv.

10:00-16:00 Gestastofa Sealife Trust. Ljósmyndasýning Tesni Ward og UK Press Association. Ferðalag mjaldrasystranna frá Kína til Íslands.

13:00 Bókasafn Vestmannaeyja: Sögustund og föndur.

13:00-15:00 Safnahús. Eftirfarandi höfundar kynna nýútkomnar bækur sínar:

Kristín Ástgeirsdóttir - Oddgeir Kristjánsson. Þeir hreinu tónar.

Erla Hlynsdóttir - 11.000 volt: Þroskasaga Guðmundar Felix.

Rannveig Borg Sigurðardóttir - Fíkn.

13:00-17:00 Þekkingarsetur Vestmannaeyja, Ægisgötu 2. Opið hús og vöfflukaffi til styrktar íþróttafélaginu Ægi.

16:00 Hvítasunnukirkjan. Árlegir tónleikar Lúðrasveitar Vestmannaeyja. Aðgangseyrir er 2500 kr, ókeypis fyrir styrktarfélaga Lúðrasveitarinnar. Fjölbreytt dagskrá. Stjórnandi Jarl Sigurgeirsson.

18:00 GOTT. Helga og Arnór flytja ljúfa tóna fram eftir kvöldi.

20:30 Kvika. Kvöldskemmtun Leikfélags Vestmannaeyja, Síðan eru liðin mörg ár. 2. Sýning.

Sunnudagur 7. nóv.

12:00 Safnahús. Fjölþjóðleg ráðstefna um Tyrkjaránið í Vestmannaeyjum í samstarfi við Sögusetur 1627. Nýjar, fræðilegar útgáfur og skáldsögur á erlendum tungumálum kynntar.

Stutt erindi flytja:

Karl Smári Hreinsson – Útgáfur og not Reisubókar séra Ólafs; Mats Royter – Turkräden: skáldsaga um vestmanneyska fjölskyldu sem er handtekin og flutt nauðug til Alsír; Joris van Os – Þáttur Hollendinga í Tyrkjaráninu; Adam Nichols – Murad Reis og Murate Flamenco: Foringjar innrásarhópanna;

Tríó Ásgeirs Ásgeirssonar flytur íslensk þjóðlög í austrænum stíl.

Veitingar í anda Norður-Afríku.

Opið í Eldheimum alla daga milli 11 og 17.

Frítt inn í Sagnheima-byggðasafn í Safnahúsi og Sagnheima-náttúrugripasafn við Heiðarveg, laugardag og sunnudag. Opið milli 13 og 16 báða daga.

Sýning í Safnahúsi opin laugardag og sunnudag milli 13 og 16.

Frítt inn á Sjóminjasafn Þórðar Rafns á Flötum, laugardag og sunnudag milli 13 og 16.

Gestastofa Sealife Trust verður opin 10-16 á laugardag og 13-16 á sunnudag. Frítt inn fyrir heimafólk en tekið á móti frjálsum framlögum.

Sölusýning Lista- og menningarfélags Vestmannaeyja í Fiskiðjunni verður opin laugardag og sunnudag milli 13 og 17.

Hvíta húsið (aðsetur Lista- og menningarfélags Vestmannaeyja) opið laugardag og sunnudag milli 14 og 16.

Bókasafn Vestmannaeyja verður opið laugardag milli 13 og 16.

Museum weekend 4.-7. November 2021

Thursday 4. November.

13:30-15:30 Vestmannaeyjar Culture House. The oldest photographs stored within the photographic archive will be on display along with newer photos.

17:00 Stave church. Rev. Guðmundur Örn Jónsson and Kristín Jóhannsdóttir will open the museum weekend. Magnús R. Einarsson will play music.

19:00-21:00 Vestmannaeyjar Culture House. The show Icelandic wool jumper, origin – history – design will open. Following the opening instructions will be given on how to knit a wool jumper.

Friday 5. November.

16:00-17:00 Fab Lab – Ægisgata 2, 3. Floor. Open house. People are invited to explore the new Fab Lab facilities under the guidance of Frosti Gíslason project manager.

16:00-18:00 Fiskiðjan. The show Poetic art during winter will open on the 3. Floor of Ægisgata 2. 26 members of the Vestmannaeyjar Art and culture society will be showing their art. The art pieces are for sale.

17:00 Þórðar Rafns Maritimes Museum. ,,Story of man and boat“

Kristín Ástgeirsdóttir will talk about Óla í Bæ – Ólaf Ástgeirsson. Kristinn R. Ólafsson will deliver a speech through the internet all the way from Spain. Marinó Sigursteinsson will recall an expedition he and a few friends went on, to retrieve possible the only preserved boat that Óli built, to Vopnafjarðar.

20:30 Eldheimar. Sólveig Pálsdóttir author will read an excerpt from her new crime novel, Skaði, which takes place in Vestmannaeyjar.

Gísli Matthías Auðunsson will be showing his newly published book Slippurinn.

Surprise musical performance and refreshments.

Saturday 6. November.

10:00-16:00 Sealife Trust’s Visitor Centre. Tesni Ward og UK Press Association photo exhibition. The beluga whale sister’s journey from China to Iceland.

13:00-16:00 Public Library of Vestmannaeyjar: Storytime, and arts and crafts.

13:00-15:00 Vestmannaeyjar Culture House. Tómas Hermannsson, owner of Sögur publishing, and authors will show their newly published books:

Kristín Ástgeirsdóttir - Oddgeir Kristjánsson. Þeir hreinu tónar.

Erla Hlynsdóttir - 11.000 volt: Þroskasaga Guðmundar Felix.

Rannveig Borg Sigurðardóttir - Fíkn.

13:00-17:00 Þekkingarsetur Vestmannaeyja (A science cluster), Ægisgata 2. Open house. Waffles and coffee sold to support the sports team Ægir.

16:00 Pentecostal church. Yearly concert of the Vestmannaeyjar trumpet band. Admission 2500 kr, free admission for supporters of the band. Varied schedule. Conductor is Jarl Sigurgeirsson.

18:00 GOTT. Helga and Arnór play great music into the night.

20:30 Kvika. The theatre company of Vestmannaeyjar will perform, Síðan eru liðin mörg ár.

Sunday 7. November.

12:00 Vestmannaeyjar Culture House. International conference about the Turkish raids on Vestmannaeyjar in collaboration with Sögusetur 1627. Shown will be newly published academic and fictional recounting of the Turkish raids. Ragnar Óskarsson will set the conference. Kári Bjarnason will moderate.

The following people give a brief talk:

Karl Smári Hreinsson – Publishing and usage of The Travels of Reverend Ólafur Egilsson; Mats Royter – Turkräden: Fictional story about a Vestmannaeyjar family which is captured and forcibly transported to Algeria; Joris van Os – The Dutch part in the Turkish raids; Adam Nichols – Murad Reis and Murate Flamenco: Leaders of the invarders.

Ásgeir Ásgeisson’s trio will play Icelandic folk music in eastern style.

Catering will be served in North African style.

Opening hours of museums and exhibitions:

Eldheimar: 11:00 – 17:00.

Free admission into Sagnheimar-folk museum and Sagnheima-natural history museum, Saturday and Sunday. Opening hours 13:00 – 16:00 both days.

Exhibition in Einarsstofa, Vestmannaeyjar Culture House, is open Saturday and Sunday between 13:00 and 16:00.

Free admission into Þórðar Rafns Maritime museum, Saturday and Sunday between 13:00 and 16:00.

Sealife Trust’s Visitor Centre will be open between 10:00 and 16:00 on Saturday and 13:00 and 16:00 Sunday. Free admission for locals.

Vestmannaeyjar’s art and culture society art exhibition opening hours are on Saturday and Sunday between 13:00 and 17:00.

White house (Strandvegur 50) open Saturday and Sunday between 14:00 and 16:00.

Vestmannaeyjar public library is open Saturday from 13:00 til 16:00.

Weekend muzealny 4-7 Listopada 2021

Czwartek 4 Listopada

13:30-15:30 Dom kultury (Biblioteka). Na wystawie pojawią się najstarsze zdjęcia przechowywane w archiwum fotograficznym wraz z nowszymi zdjęciami

17:00 Stafkirkja (Stave church, Czarny kościół). Ksiądz Guðmundur Örn Jónsson i Kristín Jóhannsdóttir otworzą weekend muzealny. Muzykę zagra Magnús R. Einarsson.

19:00-21:00 Dom kultury (Biblioteka). Otwarcie pokazu Islandzka lopapeysa, pochodzenie – historia- projekt. Po otwarciu pokazu będzie oferowana pomoc oraz instruktarz jak wykonać lopapeysę na drutach dla poczatkujących jak i dla tych bardziej zaawansowanych.

Piątek 5 listopada

16:00-17:00 Fab Lab – Ægisgata 2, 3. piętro. Dzień otwarty. Zapraszamy ludzi do zwiedzania nowego obiektu Fab Lab pod okiem kierownika projektu Frostiego Gíslasona.

16:00-18:00 Fiskiðjan. Otwarcie pokazu Poetycka sztuka zimą na 3 piętrze na ul. Ægisgata 2 Swoją sztukę zaprezentuje 26 członków Stowarzyszenia Kultury i Sztuki Vestmannaeyjar. Dzieła sztuki są na sprzedaż.

17:00 Muzeum Morskie Þórðara Rafna. „Historia człowieka i łodzi”

Kristín Ástgeirsdóttir opowie o Óla í Bæ – Ólaf Ástgeirsson. Kristinn R. Ólafsson wygłosi przemówienie online z Hiszpanii. Marinó Sigursteinsson wspomina ekspedycję, na którą udał się z kilkoma przyjaciółmi, aby odzyskać jedyną zachowaną łódź, którą zbudował Óli, do Vopnafjörður.

20:30 Eldheimar (Muzeum erupcji). Autorka Sólveig Pálsdóttir przeczyta fragment swojej nowej powieści kryminalnej Skaði, której akcja toczy się w Vestmannaeyjar.

Gísli Matthías Auðunsson zaprezentuje swoją niedawno wydaną książkę Slippurinn.

Występ muzyczny niespodzianka oraz poczęstunek.

Sobota 6 Listopada

10:00-16:00 Centrum dla Zwiedzających Sealife Trust. Wystawa fotografii Tesni Ward i UK Press Association. Podróż sióstr wielorybów białuch z Chin do Islandii.

13:00-16:00 Biblioteka miejska Vestmannaeyjar: Opowieści i robótki ręczne.

13:00-15:00 Dom kultury (Biblioteka). Tómas Hermannsson, właściciel wydawnictwa Sögur, oraz autorzy zaprezentują swoje nowo wydane książki:

Kristín Ástgeirsdóttir - Oddgeir Kristjánsson. Þeir hreinu tónar.

Erla Hlynsdóttir - 11.000 volt: Þroskasaga Guðmundar Felix.

Rannveig Borg Sigurðardóttir - Fíkn.

13:00-17:00 Þekkingarsetur Vestmannaeyja (centrum naukowe), Ægisgata 2. Dni otwarte. Sprzedawane gofry i kawa, aby wesprzeć drużynę sportową Ægir.

16:00 Kościół Zielonoświątkowy. Coroczny koncert zespołu dętego Lúðrasveit Vestmannaeyja.Wstęp 2.500kr, wstęp bezpłatny dla sponsorów zespołu. Bogaty program. Dyrygent Jarl Sigurgeirsson.

18:00 GOTT. Helga i Arnór grają do późnej nocy świetną muzykę.

20:30 Kvika. Występ teatralny Stowarzyszenia Teatralnego Vestmannaeyjar. Síðan eru liðin mörg ár.

Niedziela 7 Listopada

12:00 Dom kultury (Biblioteka). Międzynarodowa konferencja na temat najazdów tureckich na Vestmannaeyjar we współpracy z Sögusetur 1627. Pokazane zostaną nowo opublikowane akademickie i fikcyjne relacje z najazdów tureckich. Konferencję poprowadzi Ragnar Óskarsson. Kári Bjarnason będzie moderował.

Następujące osoby wygłaszają krótką przemowę:

Karl Smári Hreinsson – Publikacja i korzystanie z książki The Travelers księdza Ólafa Egilssona; Mats Royter – Turkräden: Fikcyjna opowieść o rodzinie Vestmannaeyjar, która zostaje schwytana i przymusowo przetransportowana do Algeri; Joris van Os – Holenderski udział w najazdach tureckich; Adam Nichols – Murad Reis i Murate Flamenco: Liderzy najeźdźców.

Trio Ásgeirs Ásgeirssonar zagra islandzką muzykę ludową w stylu wschodnim.

Poczęstunek w stylu północnoafrykańskim.

Godziny otwarcia muzeów i wystaw:

Eldheimar (Muzeum erupcji) otwarte we wszystkie dni w godz. 11 - 17.

Bezpłatny wstęp do muzeum ludowego Sagnheimar i muzeum historii naturalnej Sagnheima, sobota i niedziela. Godziny otwarcia w tych dniach 13:00 – 16:00.

Wystawa w Einarsstofa, Domu Kultury Vestmannaeyjar, czynna jest w soboty i niedziele w godzinach 13:00-16:00.

Bezpłatny wstęp do muzeum morskiego Þórðara Rafna, sobota i niedziela od 13:00 do 16:00.

Centrum dla zwiedzających Sealife Trust będzie otwarte od 10:00 do 16:00 w sobotę oraz od 13:00 do 16:00 w niedzielę. Bezpłatny wstęp dla mieszkańców jednak dobrowolne darowizny są mile widziane.

Godziny otwarcia wystawy sztuki i kultury, społeczeństwa sztuki i kultury w Vestmannaeyjar w budynku Fiskiðjan są w sobotę i niedzielę od 13:00 do 17:00.

Hvíta Húsið (Strandvegur 50), budynek stowarzyszenia kultury i sztuki w Vestmannaeyjar, otwarty w sobotę i niedzielę w godzinach 14:00-16:00.

Biblioteka publiczna Vestmannaeyjar jest otwarta w sobotę od 13:00 do 16:00.