Handavinnuklúbbur Bókasafnsins

Handavinnuklúbburinn er á þriðjudögum kl. 16-18 í Ingólfsstofu.

Öll velkomin og við hlökkum til að sjá ykkur!

Klub robótek ręcznych w bibliotece miejskiej

Tej zimy w bibliotece organizujemy zebrani klubu robótek ręcznych. Osoby które robią na drutach, szydełku czy wyszywają lub zajmują się podobnego typu robótkami ręcznymi które nie wymagają sprzętu większego gabarytu mogą przyjść, zająć się swoimi projektami, odpocząć napić się kawy i porozmawiać.

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 16-18.

Serdecznie zapraszamy!

Handicraft club in the city library

We are organizing a handicraft club gathering in the library this winter. People who knit, crochet, or embroider or do similar types of handicrafts that do not require larger equipment can come, take care of their projects, relax, drink coffee and talk.

Meetings are held on Tuesdays from 16-18.

Come and join us!