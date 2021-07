Rannsaka stöðu og líðan íbúa af erlendum uppruna

Tilgangur rannsóknarinnar er að finna út hvað má bæta og laga, segir í frétt á vef bæjarins. Þar eru erlendir íbúa í Vestmannaeyjum hvattir til að taka þátt í þessu verkefni með því að svara könnun. Könnunin er á íslensku, ensku og pólsku og hlekkurinn er hér fyrir neðan.

A research survey on the well being, rights and institutional information flow regarding foreign residents of Vestmannaeyjar

Vestmannaeyjar municipality is working on a research project where the well-being, knowledge of rights and how well information about the rights and services of trade unions and Vestmannaeyjar municipality is delivered to foreign residents in Vestmannaeyjar. The purpose of the study is to find out what can be improved and fixed. We would like to ask foreign residents og Vestmannaeyjar to participate in this project with us by answering a survey. Survey is in Icelandic, English and Polish. Link to survey in all languages is below.

Ankieta badawcza na temat dobrobytu, praw i przepływu informacji dotyczących obcokrajowców w Vestmannaeyjar

Gmina Vestmannaeyjar pracuje nad projektem badawczym, w ramach którego obcokrajowcom zamieszkującym Vestmannaeyjar zostaną zadane pytania na temat dobrostanu, wiedzy o prawach oraz informacji o prawach i usługach związków zawodowych i o gminie Vestmannaeyjar. Celem badania jest ustalenie, co można poprawić i/lub naprawić. Zapraszamy wszystkich Polaków mieszkających w Vestmannaeyjar do wzięcia udziału w tym projekcie z nami poprzez wypełnienie ankiety.

Icelandic https://forms.gle/DL4R4o5yCSpE33tq6

English https://forms.gle/4YuGAHj4P1AVuDNy6

Polish https://forms.gle/kpxHsx825ucm79KU7