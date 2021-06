Bólusetningar í Vestmannaeyjum

Skilaboð til þeirra sem búa eða starfa í Vestmannaeyjum og eru fæddir 1977 og fyrr eða telja sig hafa undirliggjandi áhættuþætti og ekki hafa fengið boð í bólusetningu eða hafa hafnað bólusetningu;

Nú ættu allir sem eru fæddir 1977 eða fyrr og þeir sem tilheyra forgangshópum 1-9 skv reglugerð heilbrigðisráðuneytis að hafa fengið boð í bólusetningu. Við biðjum þá sem óska eftir bólusetningu en hafa ekki fengið boð, fengið boð en ekki komist eða afþakkað bóluefni sem stóð til boða og óska eftir bólusetningu með öðru efni, að hafa samband við afgreiðslu HSU og skrá sig í bólusetningu . Hringja í síma 4322500 eða senda póst á hsu@hsu.is , með fyrirsögninni , „Bólusetning í Vestmannaeyjum“.

Þessum einstaklingum verður boðin bólusetning við fyrsta tækifæri samhliða áframhaldandi bólusetningu samkvæmt handahófskenndum forgangslista árganga sem sjá má á heimasíðu HSU https://www.hsu.is/ bolusetningafrettir-hsu/.

Óskum einnig vinsamlega eftir að forsvarsmenn fyrirtækja í Vestmannaeyjum komi þessum upplýsingum á framfæri til starfsmanna sinna.

Athugið að boð eru send sem sms og ef HSU er ekki með skráð símanúmer hjá einstaklingum er ekki hægt að boða þá.

Ogłoszenie od Przychodni w Vestmannaeyjar (HSU)

Szczepienia idą dobrze. Teraz używane są szczepionki firmy Pfizer i Janssen. Astra Zeneca jest używana jedynie na drugą dawkę dla osób, które wcześniej dostały tę szczepionkę.

Osoby, które urodzone są w roku 1977 lub wcześniej oraz osoby, które uważają, że są w grupie ryzyka a nie dostały zaproszenia na szczepionkę.

Teraz wszystkie osoby, które urodzone są w roku 1977 lub wcześniej oraz osoby w grupach ryzyka 1-9 zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia powinny dostać zaproszenie na szczepienie. Osoby, które nie dostały zaproszenia lub dostały je, ale domówiły szczepienia oferowaną w danym czasie szczepionką, aby poczekać na inny typ szczepionki, proszone są o kontakt z recepcją HSU w celu zapisania się. Zadzwonić pod nr. 4322500 lub wysłać mejla na hsu@hsu.is z podpisem Szczepienie w Vestmannaeyjar/Vaccination in Vestmannaeyjar/Bólusetning í Vestmannaeyjum.

Tym osobom zostanie zaoferowane szczepienie przy pierwszej okazji, równolegle ze szczepieniami planowanymi z listy losowej, którą można zobaczyć na stronie HSU https://www.hsu.is/ bolusetningafrettir-hsu/.

Chcielibyśmy również, aby przedstawiciele firm, w których pracują osoby obcego pochodzenia, które niedawno przybyły do kraju, urodzeni w 1977 roku lub wcześniej, sprawdzili u swoich pracowników czy otrzymali oni zaproszenie na szczepienie i poinformowali ich jak można się zapisać, jeżeli takiego zaproszenia nie dostali.

Zaproszenia na szczepienie wysyłane są w formie SMS i jeżeli HSU nie posiada zarejestrowanego numeru telefonu danej osoby, to nie ma możliwości zaproszenia jej na szczepienie.

Vaccinations in Vestmannaeyjar

Anouncement from the Health Care center in Vestmannaeyjar

Vaccinations against Covid-19 are going well. The vaccines offered in Vestmannaeyjar are from Pfizer and Janssen. AstraZenica vaccine will only be used for second doses.

People living or working in Vestmannaeyjar born 1977 or earlier and persons with underlying long-term illnesses who are at particular risk and have not been vaccinated or have declined vaccination please note;

Today, everyone who is born 1977 or earlier and those who belong to priority groups 1 – 9 according to the definition of the Ministry of Health should have received an invitation for vaccination for Covid – 19. Individuals in this group who have not been contacted, those who have been contacted but not able to accept the invitation or declined the type of vaccine they were offered, but would accept an alternative vaccine, are asked to contact the health care center by phone, tel: 4322500 and register.

You can also send an email to hsu@hsu.is , with the heading ,, Vaccinations in Vestmannaeyjar” with contact information included.

These individuals will be offered a vaccination as soon as possible. Simultaneously we continue vaccinations according to random selected priority lists that as listed on the website of HSU - https://www.hsu.is/ bolusetningafrettir-hsu/.

Furthermore we would like to ask directors at workplaces in Vestmannaeyjar to provide the information above to their employees.

The method of invitation is by sms and if people do not have a registered phone number at the Health Care there is no way to contact them.