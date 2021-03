Bæjarstjórn fundar í dag

Beina útsendingu frá fundinum má sjá á vef Vestmannaeyjabæjar , og hefst útsendingfrá fundinum hefst rétt fyrir klukkan 18:00. Þar sem borið hefur á því að áhugasamir hafi ekki áttað sig á því að það þurfi að endunýja fréttina (Ctrl-F5) til að fá uppfærða frétt með tengli, þá verður sett inn ný frétt rétt fyrir fundinn með tengli á útsendinguna.

Eins og áður þá verður notast við Teams. Áhugasamir sem ekki eiga Teams aðgang þurfa að smella á hnappinn "Watch on the web instead". Upptaka af fundinum verður svo aðgengileg á youtube, segir í frétt á vef bæjarins.