Bæjarstjórn fundar í kvöld

Meðal þess sem er á dagskrá fundarins er umræða um samgöngumál, málefni Hraunbúða og ljósleiðaramál í Vestmannaeyjum.

Fundinum verður streymt með Teams og geta áhugasamir fylgst með honum með því að smella á tengilinn hér að neðan:

Bein útsending

Ef þið eruð ekki með aðgang að Teams þá verður ykkur boðið upp á að tengjast fundinum í gegnum vefinn. Það er gert með því að smella á hnappinn "Watch on the web instead"

Dagskrá fundarins er sem hér segir: