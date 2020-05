Systurnar verða fluttar í Klettsvík í júní

Þá var greint frá því að ferð þeirra systra heim til sjávar verði gerð góð skil í heimildarmynd á bresku sjónvarpsstöðinni ITV með John Bishop, en hann hefur fylgt starfsfólki Sea Life Trust hvert fótmál í þessari vegferð.



Fylgst hefur verið náið með heilsufari og líðan Mjaldra-systranna undanfarna 12 mánuði af teymi sérfræðinga og dýralækna í kjölfar þeirra 6.000 mílna flutninga með flugi, á landi og á sjó í frá Kína til að hefja nýtt líf á Íslandi.



„Litla grá og litla hvít hafa náð ótrúlegum árangri síðan þær komu í hvalalaugina í fyrra og við erum mjög ánægðir með að segja að mjaldranir séu nú tilbúnir til að verða fluttir í nýju heimkynnin.” segir Andy Bool, yfirmaður SEA LIFE Trust.



„Þetta er flókið velferðarverkefni hafsins og umönnunarteymi okkar, leiðandi sérfræðinga í heiminum, hefur alltaf verið stýrt af einstökum þörfum Little Grey og Little White. Með núverandi aðgerðum til að læra að bregðast við COVID-19 heimsfaraldrinum sem verður aflétt á næstu vikum um allt Ísland, er það rétt að við tökum bestu ákvörðunina fyrir Little Grey og Little White og flytjum þá inn á nýja heimilið þeirra. Við munum halda áfram að fylgjast vel með heilsu þeirra og líðan, svo og stöðugu ástandi og íslensku veðri, á undan áætluninni í júní.“



Flutn­ing­ur­inn frá hvala­laug­inni á Heima­ey út í kvína í Kletts­vík, sem nær yfir 32.000 fer­metra svæði sem er allt að tíu metra djúpt, mark­ar end­ann á tíu þúsund kíló­metra ferðalagi hval­anna aft­ur út í sjó.