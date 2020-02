Lokað í stofnunum bæjarins fram að hádegi á morgun

Lágmarksstarfsemi verður á Hraunbúðum og sambýlinu.

Fólk er beðið um að halda sig heima yfir versta veðurofsann, gæta öryggis og fylgjast vel með tilkynningum yfirvalda í fjölmiðlum, segir í tilkynningu frá Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra í Vestmannaeyjum.

Enska

Due to the expected storm tonight and tomorrow morning (Fridagy 14 Febrúar 2020) the Vestmannaeyjabær has decided to close all the municipalities institutions until noon tomorrow. The elementary school (GRV) will be closed all Friday. The Kirkjugerði Kindergarden, Soli Kindergaredn, Vikin and the sports hall, incl. he swimming pool, will open at 12 o‘clock. The same applies to other institutions of the municipality. Lunch for the kids in the two kindergardens will not be served tomorrow.

Only minimum operation will apply to Hraunbúðir and Sambýlið nursing homes.

People are asked to stay at home tomorrow morning, during the storm, respect all safety measures and follow further announcements from repective authorities (https://en.vedur.is).

Íris Róbertsdóttir, Mayor