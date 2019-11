Fjölhæfur Daníel Franz í Einarsstofu á morgun

Þar ætlar Daníel Franz Davíðsson að syngja nokkur lög við eigin gítarundirleik. Við lögðum fyrir hann nokkrar spurningar:

Nafn: Daníel Franz Davíðsson.

Hvenær fæddur: 5. október 2004.

Fjölskylda: Anna Hulda Ingadóttir er mamma mín, Davíð Þór Hallgrímsson er pabbi minn. Svo koma þeir Gabríel Ari og Rafael Bóas Davíðssynir.

Uppáhaldsfag í skóla: Verð ég ekki að segja stærðfræði ef Berglind Þórðar sér þetta.

Uppháhalds kennarinn: Hörð barátta milli Berglindar og Evelyn.

Stundar þú íþróttir: Já, heldur betur. Æfi handbolta, golf og fótbolta. Síðan æfi ég á túbu, æfi söng, er í lúðrasveit, í hljómsveit (Eyjasynir) og svo að sjálfsögðu leikhúsið.

Hvað lestu helst: Hef verið mjööög latur að lesa undanfarið. Segjum Andrés Önd bara.

Uppáhalds sjónvarpsþáttur: 911 eru seigir

Besta bíómynd í heimi: How the Grinch stole the Christmas (2004).

Uppáhalds síða á netinu: Vísir.is eða Mbl.is.

Hvaða tónlist hlustar þú mest á: Gamla góða íslenska tónlist. Þjóðhátíðarlög, Sálina, Bubba o. fl.

Hvenær byrjaðir þú að spila á gítar og syngja: Byrjaði að æfa á gítar síðasta haust og æfði í eina önn. Hef svo bara kennt mér sjálfur síðan. Hef sungið allt mitt líf.

Hver er besti söngvari í heimi í dag: Verð að segja Stefán Hilmarsson.

Hver er besti tónlistarmaðurinn: Bubbi Morthens er lang besti laga- og textasmiður á Íslandi.

Hver er besta hljómsveitin: Á Íslandi er það Sálin. En verð líka að skjóta inn Arcede fire svo pabbi verði ekki brjál.

Hvað ætlarðu að verða þegar þú verður stór: Vonandi atvinnuleikari.