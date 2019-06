Fagnað með glæsilegri hátíð

Goslokahátíð - dagskrá fimmtudags:

Kl. 16:00 Flugstöð Tolli Morthens opnar sýningu

Kl. 16:30 Veituhúsið á Skansinum. Opnun sýningar Ástu Guðmundsdóttur

Kl. 17:00 Akóges - opnun á sýningunni „Sigurfinnur í 75 ár, 75 myndir“

Kl. 17:30 Einarsstofa í Safnahúsi – opnun sýningar Jóns Óskars og Huldu Hákon

Kl. 18:00 Svölukot - opnun á sýningu á ljósmyndum Svavars Steingrímssonar

Kl. 18:30 Safnaðarheimili Landakirkju - opnun sýningar Gíslínu Daggar Bjarkadóttur "Mitt á milli"

Kl. 20:00 Skipasandur - opnun á sýningu bæjarlistamannsins Viðars Breiðfjörð – „Millilending“

Kl. 20:30 Tónleikar í Betel. Silja Elsabet syngur við undirleik Helgu Bryndísar Magnúsdóttur. Aðgangseyrir 2.500.-

Kl 20:30 Brothers Brewery - Bjór bingó

Dagskrá föstudags:

Kl. 16:30 – 17:00 Setning afmælishátíðar og goslokahátíðar á Skanssvæðinu

Kl. 16:00 Listaskólinn: opnun á sýningu Myndlistarfélags Vestmannaeyja. “Vestmannaeyjar 100 ára“.

Barnadagskrá:

Kl. 16:00 – 17:00 Leikhópurinn Lotta – Litla hafmeyjan á Stakkagerðistúni í boði Ísfélagsins

Kl. 16:00 – 20:00 Sprell leiktæki á bílaplani við Geisla

Unglingadagskrá:

Kl. 21:00 – 23:00 Pop quiz í tónlistarskólanum (13-17 ára)

Fjölskyldu- og fullorðinsdagskrá:

Kl. 18:00 – 20:00 Stórtónleikar í tilefni 100 afmælis Vestmannaeyjabæjar (fjölskyldutónleikar)

Kl. 21:00 – 23:00 Stórtónleikar í tilefni 100 ára afmælis Vestmannaeyjabæjar (ætlað 18 ára og eldri)

Kl. 23:00-03:00 Kiddi Bjarna og Guðni með fjöldasöng og fjör á Kaffi Varmó.

Dagskrá laugardags:

Kl. 11:00 Ferð á Heimaklett með leiðsögn ef veður leyfir.

Lista- og hönnunarsýningar:

Kl. 13:00 Þekkingarsetur Vestmannaeyja Ægisgötu „Gakktí Bæinn“ , Kristinn Pálsson opnar sögusýningu grafískra verka um arkitektúr og byggingasögu Vestmannaeyja.

Kl. 15:00 - 16:00 Útgáfuhóf – Undurfagra ævintýr – Sögur útgáfa og Laufey Jörgensdóttir bjóða til útgáfukynningar á bók um þjóðhátíðarlög Vestmannaeyja í þjóðhátíðartjaldinu í Sagnheimum. Þjóðhátíðarstemmning, léttar veitingar, bókin til sýnis og til forpöntunar.

Kl 13:00 - 16:00 opið hús hjá Frímúrurum í tilefni af 100 ára afmæli reglunnar.

Kl. 13:00 – 18:00 Hippakot og garðurinn við Vestmannabraut 69 - „Músík, myndlist, mósaík”

Kl: 13:00 Safnahús „Eyjahjartað“

Opnunartími annarra sýninga verður auglýstur síðar.

Fjölskyldudagskrá:

Kl. 11:00 – 12:00 Dorgveiðikeppni á Nausthamarsbryggju á vegum vegum SJÓVE

Kl. 12:00 – 13:00 Sundlaugardiskó (Ingó veðurguð)

Kl. 13:30 – 15:30 Grill og götustemning við Bárugötu í boði Landsbankans. Tríó Þóris Ólafssonar, Ingó veðurguð, Lína langsokkur. Grillaðar pylsur, blöðrur, skólahreystibraut og hoppukastalar.

Kl. 15:30 – 16:30 Brekkusöngur og flipp með Ingó veðurguði við Bárustíg

Kl. 16:00 – 20:00 Sprell - leiktæki á bílastæði við Geisla

Kl. 16:00 - 18:00 Pepsídeild karla: ÍBV-KR.

Fullorðinsdagskrá:

Kl. 22:00 – 01:00 Eyjalög og sing-along í krónum í Skvísusundi (Blítt og létt, Leó Snær, o.fl. koma fram). Um að gera að mæta snemma og keyra sig í gang.

Kl. 00:00 – 03:30 Áfram heldur stemningin með dansleik á Skipasandi. Hljómsveitin Brimnes o.fl. Eyjabönd spila á sviði, opnar krær í kring og veitingasala á svæðinu.

Dagskrá sunnudags:

Kl. 11:00 – 13:00 Göngumessa frá Landakirkju. Endað á Skansinum þar sem boðið verður upp á súpu og brauð

Kl. 12:00 – 13:30 Sirkus Flik Flak í íþróttahúsinu. 25 barna sirkus frá Danmörku. Frítt inn en veitingasala á staðnum

Kl: 13:00 Safnahús: Adam Nichols: The origins of the Turkish Abduction. Tyrkjaránið.

Kl 20:30 Alþýðuhúsið: Tónleikar með Mugison