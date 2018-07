"Melodic Objects"

6 djöglarar og einn tónlistarmaður vinna saman að tónlistarveislu fyrir augu og eyru. Sýning fer fram undir stjórn Jay Gilligan, sem er prófessor í djögli við Dance and Circus University í Stokkhólmi.

Sýningin er gerð til heiðurs hinum heimsfræga Djögl hópi, The Flying Karamozov Brothers, sem sögðu að „Jögl er röð atvika, kasta og gripa sem framkvæmd eru á tíma. Á sama hátt er tónlist röð atvika, nótna sem ritaðar eru á samfelldum tíma. Þetta samband milli tíma og atvika í tónlist kallast taktur. Einnig er hægt að nota takt um eins samband í djögli. Eins og við höfum nú séð, er djögl taktur og á sama hátt er tónlist taktur. Lögmálin segja okkur að ef A er jafnt og B, og B er jafnt og C, þá er A jafnt og C... þannig er djögl tónlist.!"

Frítt inn!

Aðgangur er ókeypis, en þeir sem vilja styðja hópinn geta greitt frjáls framlög til hópsins í Höllinni.

Listamennirnir sem koma fram eru allir á heimsmælikvarða, enda allt heimsmeistarar í faginu, en þeir eru:

Saara Ahola (FIN)

Peter Åberg (SWE)

Jay Gilligan (USA)

Mirja Jauhiainen (FIN)

Andrea Murillo (USA)

Kyle Driggs (USA)

Emil Dahl (SWE)

Hlökkum til að sjá sem flesta Eyjamenn í Höllinni, þetta er viðburður sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara í Höllinni kl. 16.00 á morgun, þriðjudag.