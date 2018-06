Sjómannadagurinn í dag - sjáðu dagskrá dagsins

Blómsveigur lagður að minnisvarðanum. Snorri Óskarsson stjórnar athöfninni.

Sjómannadagskaffi Eykyndilskvenna opnar í Alþýðuhúsinu verður á sínum stað. Hátíðardagskrá á Stakkó verður með hefðbundnum hætti. Lúðrasveit Vestmannaeyja leikur, aldnir sægarpar verða heiðraðir. Karlakór Vestmannaeyja flytur nokkur lög undir stjórn Þórhalls Barðasonar.

Ræðumaður Sjómannadagsins er Andrés Þ Sigurðsson. Verðlaunaafhending fyrir kappróður, koddaslag, lokahlaup, sjómannaþraut, dorgveiðimót og Sjómannamótið í Golfi. Leikfélagið, Fimleikafélagið Rán, hoppukastalar, popp og flos.



Klukkan 18:00 ÍBV-KR á Hásteinsvelli. Allir á Völlinn. 900 Grillhús verður með grillvagnin á svæðinu



Sýningar og söfn



Sagnheimar, byggðasafn. Opið kl. 10-17 alla helgina.

Einarsstofa. 10-17 með samstarfssýninguna Fólk á flótta. “Don´t look back – just carry on – luggage”.

Sýningin er samstarfsverkefni Grunnskóla Vestmannaeyja (GRV) og þriggja annarra skóla frá Rúmeníu, Svíþjóð og Póllandi í samstarfi við Sagnheima. Vesrkenið er styrkt af SASS.

Sæheimar, Opið 10-17 alla helgina. Ókeypis aðgangur á sunnudeginum.

Eldheimar, Opið 11-18