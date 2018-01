Álagningarhlutfall gjalda er óbreytt milli ára sem og sorpeyðingargjald á hverja íbúð.

Álagning gjalda fyrir árið 2018:



Álagning fasteignaskatts, holræsagjalda, sorpeyðingar- og sorphreinsunargjalda árið 2018:



1. Fasteignaskattur af húsnæði verði eftirfarandi hlutfall af fasteignamati þeirra samkvæmt II. kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, með síðari breytingum, og reglugerð um fasteignaskatt nr. 1160/2005.

a). Íbúðir og íbúðarhús, útihús og mannvirki á bújörðum, sem tengd eru landbúnaði og sumarbústaðir: 0,35 %.

b). Sjúkrastofnanir skv. lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leiksskólar, íþróttahús og bókasöfn 1,32%

c). Allar aðrar fasteignir: 1,65 %.

2. Holræsagjald af fasteignamati húsa og lóða skv. reglugerð.

a) Íbúðir og íbúðahús, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði og sumarbústaðir: 0,20%.

b) Allar aðrar fasteignir: 0,30%.

3. Bæjarráð samþykkir að lagt verði sorpeyðingargjald á hverja íbúð, kr. 38.526 og að a)sorphirðu- og tunnuleigugjald verði kr. 17.055 á hverja íbúð.

b) Sorpbrennslu? og sorpeyðingargjöld fyrirtækja samkvæmt samþykktri gjaldskrá um meðhöndlun úrgangs sem tekur gildi þann 1. janúar 2016.

4. Gjalddagar fasteignagjalda skulu vera tíu þ.e. 15. feb., 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. sept., 15. okt., 15. nóv.

5. Dráttarvextir reiknast af gjaldföllnum fasteignagjöldum 30 dögum eftir gjalddaga.

6. Bæjarráð samþykkir að veittur verði 5% staðgreiðsluafsláttur af fasteignasköttum, holræsagjöldum skv. liðum 1 og 2 hér að ofan, séu þau að fullu greidd eigi síðar en 09. febrúar 2018.

7. Bæjarráð samþykkir að fella niður fasteignagjöld ellilífeyrisþega,og öryrkja skv. neðangreindum reglum:



Reglur um afslátt af fasteignagjöldum hjá tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum hjá Vestmannaeyjabæ.



1. gr.

Elli og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Vestmannaeyjum og eru þinglýstir eigendur viðkomandi húsnæðis er veittur afsláttur af fasteignaskatti, holræsagjöldum og sorpgjöldum samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Vestmannaeyja ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Afslátturinn er tekjutengdur.



2. gr.

Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur:

a) Sem eru 67 ára á árinu eða eldri

b) Hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar álagningarárið.

c) Afslátturinn nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í.



3. gr.

Þegar um hjón eða sambúðaraðila er að ræða nægir að annað hjóna eða sambúðaraðila fullnægi því skilyrði að vera elli- og eða örorkulífeyrisþegi.

Falli annar aðilinn, frá, þá á sá eftirlifandi rétt á því að njóta afsláttar hjóna, eða sambúðaraðila, út árið sem fráfallið átti sér stað á, óski hann þess.

4. gr.

Afsláttur er hlutfallslegur af heildartekjum þ.e. tekjum sem mynda álagningarstofn tekjuskatts-útsvars og fjármagnstekjuskatts, eins og þesssar tekjur voru á næsta ári á undan álagningarári. Miðað er við sameiginlegar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks. Viðmiðunarfjárhæðirnar skulu framreiknaðar árlega með tilliti til breytinga á launavísitölu frá upphafi til loka þess tekjuárs sem miðaða er við hverju sinni.



5. gr.

Framkvæmd útreiknings afsláttar fer þannig fram að gögn eru sótt til RSK um það hverjir eigi rétt á afslætti og hverjar tekjur þeirra voru á næsta ári á undan álagningarárinu. Þegar nýtt skattframtal liggur fyrir á álagningarári er heimilt að endurreikna afslátt þeirra er þess óska og leiðrétta í samræmi við nýjar forsendur.



6. gr.

Tekjumörk eru sem hér segir:

1. Fyrir einstakling:

a. Brúttótekjur 2016 allt að 4.388 þús. kr. 100% niðurf.

b. Brúttótekjur 2016 allt að 5.193 þús. kr. 70% niðurf.

c. Brúttótekjur 2016 allt að 5.896 þús. kr. 30% niðurf.



2. Fyrir hjón, sem bæði eru ellilífeyrisþegar:

a. Brúttótekjur 2016 allt að 5.278 þús. kr. 100% niðurf.

b. Brúttótekjur 2016 allt að 6.379 þús. kr. 70% niðurf.

c. Brúttótekjur 2016 allt að 7.231 þús. kr. 30% niðurf.



Við mat á niðurfellingu fasteignaskatts af eigin íbúð 75% öryrkja, sem þeir búa í, skal hafa hliðsjón af fyrrgreindum reglum.



3. Sorphirðu-/sorpeyðingargjald, holræsagjald og lóðarleiga verði fellt niður eða lækkað í samræmi við ofangreindar reglur hvað varðar eigin íbúð ellilífeyrisþega og 75% öryrkja, sem þeir svo sannarlega búa í.