Hann átti sig á því í dag að hann hafi ekki verið full­mótaður í landsliðsþjálf­ara­starfið á þeim tíma. Heim­ir sat fyr­ir svör­um á ráðstefn­unni. Spyrj­and­inn hafði heyrt Heimi minn­ast á þetta atriði í fyr­ir­lestri hjá fyr­ir­tæki og bað Heim­ir að rifja þetta upp. Mbl.is greinir frá.

Heim­ir sagðist hafa haft það mikla trú á sér sem þjálf­ara að þegar formaður KSÍ hringdi og sagðist vilja fá hann til starfa hjá KSÍ þá seg­ist Heim­ir al­veg eins hafa bú­ist við því að bjóða ætti hon­um landsliðsþjálf­ara­starfið. Fyrstu viðbrögð hafi því verið ör­lít­il von­brigði þegar hon­um var boðið að ger­ast aðstoðarþjálf­ari.

Heim­ir hafði þjálfað karlalið ÍBV í fimm ár með góðum ár­angri og kvennalið ÍBV þar á und­an. Hann seg­ist átta sig á því í dag að hann hefði ekki náð mikl­um ár­angri sem landsliðsþjálf­ari á þeim tíma: „Ég hefði skitið á mig big time,“ sagði Heim­ir og út­skýrði hversu mik­ill mun­ur sé fal­inn í því að þjálfa fé­lagslið ann­ars veg­ar og landslið hins veg­ar.

„I have seen this before“

Heim­ir seg­ir það hafa verið sína gæfu að geta lært af Sví­an­um Lars Lag­er­bäck í fjög­ur ár. Að fá að vinna með hon­um hafi verið „ómet­an­leg­ur feng­ur.“ Ann­ars veg­ar vegna þess að Lager­bäck hafði upp­lifað svo ótalmargt í slíku starfi og hins veg­ar vegna þess hversu ólík­ar per­són­ur þeir eru. Heim­ir sagði aldrei neitt hafa komið Sví­an­um á óvart og und­ir­strikaði þar mik­il­vægi reynsl­unn­ar. Sama hvað gekk á þá mun Lag­er­bäck hafa sagt við Heimi: „I have seen this before.“

Heim­ir seg­ir þá vin­ina vera á sitt hvor­um ásn­um í per­sónu­leika­próf­um. Lag­er­bäck sé excel týpa, yf­ir­vegaður og skipu­lagður. Heim­ir seg­ist hins veg­ar hafa verið stemn­ings­maður þegar þeir byrjuðu að vinna sam­an og op­inn fyr­ir því að láta til­finn­ing­arn­ar ráða för. Sví­inn hafi kennt hon­um að hugsa með höfðinu frek­ar en hjart­anu hvað þjálf­un­ina varðar. „Hann setti mest út á það hjá mér að ég hugsaði með hjart­anu. Hann róaði mig aðeins niður og kenndi mér að hugsa meira með höfðinu.“

Mbl.is