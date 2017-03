Einn farþeg­anna hafði beðið um teppið vegna þess að hon­um var kalt, en var al­var­lega mis­boðið þegar hon­um var tjáð að hann þyrfti að borga tólf banda­ríkja­dali fyr­ir, eða sem nem­ur rúm­lega 1.300 krón­um.

Lög­regla seg­ir mann­inn, sem er 66 ára, hafa sagt að fyr­ir þessa sví­v­irðingu myndi hann „vilja taka ein­hvern aft­ur fyr­ir eldiviðar­skýlið“ (e. take someo­ne behind the woods­hed for this).

Flug­stjór­inn mat um­mæl­in ógn­andi og ákvað að lenda vél­inni í Los Ang­eles.

Eng­inn glæp­ur var þó fram­inn, að sögn lög­reglu. Maður­inn hef­ur beðið um að ræða við full­trúa flug­fé­lags­ins, þar sem hann tel­ur að hann eigi ekki að hafa þurft að borga fyr­ir teppið þar sem kalt var inni í vél­inni, sam­kvæmt frétt LA Times.

Hann fór þá sjálf­vilj­ug­ur frá borði þegar vél­in lenti í Los Ang­eles og náði öðru flugi, sam­kvæmt Rob Pe­dregon, tals­manni flug­vall­ar­lög­regl­unn­ar.

„Þú veist, ef ég hefði verið farþegi um borð í þess­ari vél þá hefði ég boðist til að borga þessa tólf dali fyr­ir hann,“ bætti hann við í sam­tali við frétta­stofu AFP.

