Júníus Meyvant fékk fimm tilnefningar

Verðlaun verða líkt og áður veitt fyrir popp- og rokktónlist, fyrir djass- og blústónlist, sígilda- og samtímatónlist og í opnum flokki en nú bætast að auki við fjórir nýir verðlaunaflokkar: verðlaun fyrir plötu ársins í leikhús-/kvikmyndatónlist, í raftónlist og í rappi og hiphop en einnig er bætt við verðlaunum fyrir rapp og hiphop-lag ársins. Verðlaunahátíðin verður í Hörpu fimmtudaginn 2. mars.

Hér má sjá þá sem tilnefndir eru:

Rokk, popp, raftónlist rapp og hip hop ásamt opnum flokki, umslagi ársins og tónlistarmyndbandi ársins

Plata ársins - Rokk

Kaleo - A/B

Mugison - Enjoy!

Elíza Newman – Straumhvörf

Ceasetone – Two strangers

Skálmöld – Vögguvísur Yggdrasils

Plata ársins – Popp

Júníus Meyvant – Floating harmonies

Sin Fang – Spaceland

Retro Stefson – Scandinavian Pain

Starwalker – Starwalker

Snorri Helgason – Vittu til

Plata ársins – Raftónlist

Samaris – Black Light

Ambátt – Flugufen

Futuregrapher – Hrafnagil

Plata ársins – Rapp og hip hop

Reykjavíkurdætur - RVK DTR

Emmsjé Gauti - Vagg og Velta

Aron Can - Þekkir Stráginn

Lag ársins – Rokk

Elíza Newman – Kollhnís

Kaleo - No Good

Valdimar - Slétt og fellt

Fufanu – Sports

Soffía Björg - I lie

Lag ársins – Popp

Sin Fang - Candyland (feat. Jónsi)

Snorri Helgason – Einsemd

Friðrik Dór - Fröken Reykjavík

Hildur - I'll walk with you

Glowie - No Lie

Lag ársins – Rapp og hip hop

Aron Can - Enginn Mórall

Emmsjé Gauti – Reykjavík

Emmsjé Gauti – Silfurskotta

XXX Rottweiler – Negla

Alvia Islandia - Bubblegum bitch

Söngkona ársins

Samaris - Jófríður Ákadóttir

Bambaló (Kristjana Stefáns) - Kristjana Stefánsdóttir

Amabadama - Salka Sól Eyfeld

Glowie - Sara Pétursdóttir - Glowie

Sigríður Thorlacius fyrir Bongó með Tómasi R. Einarssyni

Söngvari ársins

Friðrik Dór - Friðrik Dór Jónsson

Emmsjé Gauti - Gauti Þeyr Másson

Kaleo - Jökull Júlíusson

Júníus Meyvant - Unnar Gísli Sigurmundsson

Valdimar - Valdimar Guðmundsson

Textahöfundur ársins

Úlfur Úlfur - Arnar Freyr Frostason

Emmsjé Gauti - Gauti Þeyr Mássons

Tómas R. Einarsson - Kristín Svava Tómasdóttir

Skálmöld - Snæbjörn Ragnarsson

Mugison - Örn Elías Guðmundsson

Lagahöfundur ársins

Emmsjé Gauti - Gauti Þeyr Másson

Kaleo - Jökull Júlíusson

Snorri Helgason - Snorri Helgason

Stop Wait Go – Glowie

Júníus Meyvant - Unnar Gísli Sigurmundsson

Tónleikar ársins

Jólatónleikar Baggalúts

Retro Stefson - Lokatónleikar Retro Stefson - Síðasti Sjens

Mugison - Mugison í Hörpu

Skálmöld - Skálmöld—Berskjaldaðir

Emmsjé Gauti - Útgáfutónleikar Vagg og Velta

Tónlistarflytjandi ársins

Emmsjé Gauti

Kaleo

Mugison

Retro Stefson

Reykjavíkurdætur

Bjartasta vonin – Verðlaun veitt í samstarfi við Rás 2

Aron Can

Soffía Björg

Auður

RuGL

Hildur

Plötuumslag ársins

Júníus Meyvant – Floating harmonies

GKR - GKR EP

Sin Fang - Spaceland

Retro Stefson – Scandinavian pain

Gyða Valtýsdóttir – Epicycle

Tónlistarmyndband ársins – Verðlaun veitt í samstarfi við Albumm.is

Kaleo - Save Yourself / Myndband: Eyk Studio.

Emmsjé Gauti – Reykjavík / Myndband: Freyr Árnason

Friðrik Dór – Dönsum / Myndband: Jakob Gabríel Þórhallsson.

Sigur Rós – Óveður / Myndband: Jonas Åkerlund.

Axel Flóvent - Your Ghost / Myndband: Niels Bourgonje.

Júníus Meyvant - Neon Experience / Myndband: Hannes Þór Arason.

One Week Wonder – Mars / Myndband: Baldvin Albertsson.

Samaris – wanted 2 say / Myndband: Þóra Himarsdóttir.

Sin Fang (Feat Jónsi) – Candyland / Myndband: Ingibjörg Birgisdóttir.

GKR – Meira / Myndband: GKR.

Tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2016 Opinn flokkur

Plata ársins – Leikhús- og kvikmyndatónlist

Kristjana Stefánsdóttir og Bergur Þór - Blái hnötturinn: tónlist við leiksýningu Borgarleikhússins

Jóhann Jóhannson: Arrival

Úlfur Eldjárn: InnSæi – The sea within

Plata ársins – opinn flokkur

My Bubba – My big bad good

Gyða Valtýsdóttir – Epicycle

Tómas R Einarsson – Bongo

Amiina – Fantómas

Tómas Jónsson – Tómas Jónsson

Arnar Guðjónsson – Grey mist of Wuhan

Tónlistarhátíð ársins

Eistnaflug

Mengi

Iceland Airwaves

Cycle Listahátíðin

Óperudagarnir í Kópavogi

Sígild- og samtímatónlist - Tilnefningar 2016

Plata ársins

Guðrún Óskarsdóttir – In Paradisum

Bryndís Halla Gylfadóttir – J.S. Bach, Sex svítur fyrir selló

Schola Cantorum – Meditatio

Elfa Rún – J.S. Bach, Partítur fyrir einleiksfiðlu

Jón Nordal – Choralis, Sinfóníuhljómsveit Ísland

Tónverk ársins

Hugi Guðmundsson – Hamlet in Absentia

Áskell Másson – Gullský

Haukur Tómasson – From Darkness Woven

María Huld Markan Sigfúsdóttir – Aequora

Anna Þorvaldsdóttir – Ad Genua

Söngvari ársins

Elmar Gilbertsson – fyrir hlutverk Lensky í Évgeni Onegin eftir Pyotr Ilyich Tchaikovsky í uppfærslu Íslensku Óperunnar

Kristinn Sigmundsson – fyrir söng sinn á tónleikunum Söngvar förusveinsins á Reykjavik Midsummer Music

Oddur Arnþór Jónsson – fyrir titilhlutverkið í uppfærslu Íslensku óperunnar á Don Giovanni eftir W. A. Mozart.

Söngkona ársins

Þóra Einarsdóttir – fyrir hlutverk sitt sem Tatyana í í Évgeni Onegin eftir Pyotr Ilyich Tchaikovsky í uppfærslu Íslensku Óperunnar

Hallveig Rúnarsdóttir – Fyrir flutning í 3. sinfóníu Henryk Góreckis ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Tõnu Kaljuste

Sigríður Ósk Kristjánsdóttir – fyrir flutning á kantötunni Lucrezia eftir G.F. Handel, ásamt barokkhljómsveitinni Symphonia Angelica á Listahátíð í Reykjavík

Tónlistarflytjandi ársins

Edda Erlendsdóttir – fyrir einleikstónleika á Myrkum músikdögum 2016

Guðný Einarsdóttir – fyrir einleikstónleika á Myrkum Músikdögum þar sem leikin voru öll orgelverk Jóns Nordal

Melkorka Ólafsdóttir – Fyrir flutning á Gullskýi, flautukonserti Áskels Mássonar

Nordic Affect – Warm life at the foot of the iceberg, tónleikar á NMD 2016

Schola Cantorum

Tónlistarviðburður ársins

Évgení Onegin – eftir Pyotr Ilyich Tchaikovsky í uppfærslu Íslensku Óperunnar

UR_ – ópera eftir Önnu Þorvaldsdóttur í uppfærslu á Listahátíð Reykjavíkur

Arvo Pärt og Hamrahlíðarkórarnir – Sinfóníuhljómsveit Íslands

Orgelverk Jóns Nordal – í flutningi Guðnýjar Einarsdóttur á tónleikum á Myrkum Músikdögum

Upphafstónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands – Lugansky og Tortelier

Djass og blús - Tilnefningar 2016

Plata ársins

Arve Henriksen, Hilmar Jensson, Skúli Sverrisson – Saumur

Stína Ágústsdóttir - Jazz á Íslensku

Þorgrímur Jónsson Quintet – Constant Movement

Tónverk ársins

ADHD – Magnús Trygvason Elíasson

Sunna Gunnlaugsdóttir og Maarten Ornstein – Unspoken

The Pogo Problem – Difference of Opinion

Lagahöfundur ársins

ADHD – ADHD

Sunna Gunnlaugs og Maarten Ornstein

Þorgrímur Jónsson Quintet – Þorgrímur Jónsson

Tónlistarflytjandi

ADHD

Arve Henriksen, Hilmar Jensson, Skúli Sverrisson – Saumur

Stórsveit RVK